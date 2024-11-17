Мать уехала к старшему ребенку: Что известно о семье, потерявшей в пожаре под Ростовом маленьких сыновей

В Сальске Ростовской области в воскресенье, 17 ноября, произошел пожар, унесший две жизни. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, погибли мальчики возрастом два и четыре года. В момент возгорания дети находились в доме одни.
ОТЕЦ КИНУЛСЯ СПАСАТЬ ДЕТЕЙ.
В это время их отец, 34-летний Александр, занимался делами во дворе. По словам соседей, предположительно, он варил мангал.
— Видела сварочный аппарат, металлическую конструкцию. Мне показалось, что это был именно мангал, — рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» местная жительница.
Сам мужчина уверяет, что вышел на улицу минут на пять, а когда увидел дым, то кинулся к сыновьям. В это время супруга ехала в соседний район. Там у нее в одном из училищ учится старший сын. Женщина хотела проведать его в этот выходной день. Но до места она не доехала. Ей позвонили и сказали, что в доме беда.
По словам спасателей, отец вынес ребят из дома, но приехавшие врачи не смогли их спасти. Дети погибли, предположительно, отравившись продуктами горения.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров Олег ЗОЛОТО.
МАМА И БАБУШКА ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ.
Соседи говорят, что когда 40-летняя мать приехала домой и увидела своих мальчиков, лежащих на улице и накрытых простынями, то она стала кричать от горя, а потом несчастной женщине стало плохо. На скорой помощи ее отвезли в больницу. Бабушке мальчиков по линии матери тоже потребовалась помощь врачей.
О семье известно, что она полностью благополучная. От первого брака у женщины есть еще взрослая дочь, которая живет в другом городе.
Пока что причина пожара неизвестна, рассматриваются все версии — от замыкания проводки до детской шалости.
ОФИЦИАЛЬНО.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
В пресс-службе областной прокуратуры сказали, что организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.
— По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.