Мать уехала к старшему ребенку: Что известно о семье, потерявшей в пожаре под Ростовом маленьких сыновей

Сам мужчина уверяет, что вышел на улицу минут на пять, а когда увидел дым, то кинулся к сыновьям. В это время супруга ехала в соседний район. Там у нее в одном из училищ учится старший сын. Женщина хотела проведать его в этот выходной день. Но до места она не доехала. Ей позвонили и сказали, что в доме беда.