Водители погибли: Две фуры столкнулись и загорелись на трассе М-7 в Нижегородской области

Днем 17 ноября в Нижегородской области произошло страшное ДТП — на трассе столкнулись лоб в лоб две фуры, после чего обе машина заполыхали. К сожалению, не обошлось без двух погибших.
В ликвидации происшествия принимали участие 9 человек и 3 единицы техники. ГУ МЧС по Нижегородской области.
Авария произошла на трассе М-7 «Волга» у населённого пункта Лужки в Лысковском округе. Сообщение о ЖТП пришло в экстренные службы в четвёртом часу. На место происшествия тут же отправились пожарно-спасательные подразделения.
Девять пожарных и три единицы техники смогли оперативно ликвидировать пожар.
В ДТП 2 человека погибли. ГУ МЧС по Нижегородской области.
— В причинах произошедшего разберутся компетентные органы, — уточнили в ведомстве.
Судя по кадрам с места аварии, столкновение фур было сильным. Один из грузовиков перекрыл часть дороги, а второй от удара улетел в кювет. Обе машины сильно выгорели.
Авария произошла на трассе М-7 «Волга» у населённого пункта Лужки. ГУ МЧС по Нижегородской области.