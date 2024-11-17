При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка

Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.