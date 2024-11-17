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При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.

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