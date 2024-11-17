При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка

Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения.