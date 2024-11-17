Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в здании колледжа загорелся мусор

В Ростове в учебном заведении, закрытом на ремонт, случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 ноября, в одном из колледжей случилось возгорание, сообщил в ГО и ЧС. Здание сейчас находится на ремонте. На первом этаже вспыхнул строительный мусор.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Сальске из-за пожара погибли братья. Возраст мальчиков — два и четыре года. В момент возгорания дети были в доме одни. Их мама поехала к старшему ребенку, а отец занимался делами во дворе.

пожары