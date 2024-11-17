В Ростове в здании колледжа загорелся мусор

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 ноября, в одном из колледжей случилось возгорание, сообщил в ГО и ЧС. Здание сейчас находится на ремонте. На первом этаже вспыхнул строительный мусор.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Сальске из-за пожара погибли братья. Возраст мальчиков — два и четыре года. В момент возгорания дети были в доме одни. Их мама поехала к старшему ребенку, а отец занимался делами во дворе.