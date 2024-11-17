В Уфе случился сильный пожар в девятиэтажке.

В Уфе горела трёхкомнатная квартира на последнем этаже девятиэтажки по ул. Менделеева. Как сообщили в МЧС, было очень много дыма, и многие жильцы самостоятельно вышли во двор.
Из горящей квартиры люди не смогли выйти, их спасли пожарные — эвакуировали в специальных спасательных устройствах, в которых можно дышать.
После тушения подъезд проветрили с помощью системы тактической вентиляции. Причину пожара выясняет пожарный дознаватель. Пока только известно, что горели вещи. Квартира сильно и полностью повреждена огнём.