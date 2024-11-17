Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль горел на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде

О погибших и пострадавших не сообщается.

Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Сегодня вечером на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

О погибших и пострадавших во время ЧП не сообщается. В тушении пожара были задействованы десять человек и две единицы техники.

Судя по кадрам из соцсетей, машина вспыхнула недалеко от автомойки и заправки.

Напомним. что днем 17 ноября в Нижегородской области произошло страшное ДТП — на трассе столкнулись лоб в лоб две фуры, после чего обе машина заполыхали. К сожалению, не обошлось без двух погибших.

пожары