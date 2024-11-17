Автомобиль горел на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде

Сегодня вечером на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
О погибших и пострадавших во время ЧП не сообщается. В тушении пожара были задействованы десять человек и две единицы техники.
Судя по кадрам из соцсетей, машина вспыхнула недалеко от автомойки и заправки.
Напомним. что днем 17 ноября в Нижегородской области произошло страшное ДТП — на трассе столкнулись лоб в лоб две фуры, после чего обе машина заполыхали. К сожалению, не обошлось без двух погибших.