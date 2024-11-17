В центре Краснодара перевернулся грузовик

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, 24-летний автомобилист за рулём грузовика «Хино» проехал на красный цвет светофора. В результате крупногабаритный транспорт врезался в «Фольксваген», после чего перевернулся и влетел в попутный «Киа», припаркованный «Ниссан», дорожный знак и ограждение.