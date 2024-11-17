Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Краснодара перевернулся грузовик

В центре Краснодара днём 17 ноября перевернулся грузовик.

Источник: Туподар Краснодар — Telegram

Инцидент произошёл на пересечении улиц Красной и Хакаруте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, 24-летний автомобилист за рулём грузовика «Хино» проехал на красный цвет светофора. В результате крупногабаритный транспорт врезался в «Фольксваген», после чего перевернулся и влетел в попутный «Киа», припаркованный «Ниссан», дорожный знак и ограждение.

В аварии пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку.

Ранее «МК на Кубани» писал о погибших в авариях, произошедших в Краснодарском крае в 2024 году.