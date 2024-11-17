В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками

«В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ “Хулиганство”, — говорится в сообщении.