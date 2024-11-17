Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками

СК: в Самаре школьники избили девочку, заведено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.

«В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ “Хулиганство”, — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают участников драки и обстоятельства конфликта, добавили в ведомстве.

В Telegram-канале региональной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

СК