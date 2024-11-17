Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15

«Речь идет о пациентке с самыми тяжелыми травмами. Она стала пятнадцатой жертвой трагедии, произошедшей в Нови-Саде 1 ноября. Несмотря на борьбу врачей и приложенные усилия, наступил летальный исход», — сообщила журналистам и.о. директора Клинического центра Воеводины Весна Туркулов. Отмечается, что «медики продолжают бороться за жизнь двух других тяжело пострадавших», а травмы погибшей «изначально представляли угрозу для жизни».