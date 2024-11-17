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Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в результате трагедии в городе Нови-Сад, где произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, достигло 15 человек. Об этом сообщили в клиническом центре, где находятся выжившие после инцидента.

Источник: AP 2024

«Речь идет о пациентке с самыми тяжелыми травмами. Она стала пятнадцатой жертвой трагедии, произошедшей в Нови-Саде 1 ноября. Несмотря на борьбу врачей и приложенные усилия, наступил летальный исход», — сообщила журналистам и.о. директора Клинического центра Воеводины Весна Туркулов. Отмечается, что «медики продолжают бороться за жизнь двух других тяжело пострадавших», а травмы погибшей «изначально представляли угрозу для жизни».

50-метровая бетонная конструкция, находившаяся на здании вокзала второго по численности населения города Сербии, обрушилась 1 ноября. Причины разрушения пока не установлены. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич после трагедии заявил о своей отставке.

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