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В Борисово таксист сбил пьяного 36-летнего пешехода

Мужчина в больнице с тяжёлыми травмами.

В посёлке Борисово таксист сбил пьяного пешехода, 36-летний мужчина получил тяжёлые травмы. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло 17 ноября около 17:00 в районе конечной остановки маршрутки № 74, у поворота на авторынок. Такси Volkswagen Polo наехал на пешехода, который находился в тяжёлой степени алкогольного опьянения. Калининградец получил множественные травмы.

Мужчину со рваными ранами ноги, тупой травмой живота, переломами рёбер, повреждением лёгкого, а также черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в Калининградскую областную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Большом Исаково легковушка сбила мальчика на велосипеде.