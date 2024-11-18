В Борисово таксист сбил пьяного 36-летнего пешехода

ДТП произошло 17 ноября около 17:00 в районе конечной остановки маршрутки № 74, у поворота на авторынок. Такси Volkswagen Polo наехал на пешехода, который находился в тяжёлой степени алкогольного опьянения. Калининградец получил множественные травмы.