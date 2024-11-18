Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки танкера, шедшего из РФ

Движение судов в проливе Босфор временно остановлено из-за поломки танкера Nazan, следующего из Российской Федерации, сообщает Управление береговой охраны Турции.
Движение приостановлено в обоих направлениях.
По данным ведомства, речь идёт о поломке руля. Также в береговой охране уточнили, что длина судна составляет 114 метров. На место направлены буксиры.
«Наши буксиры Kurtarma-7 и Kurtarma-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера Nazan длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — говорится в сообщении управления в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе у берегов района Ускюдар в Стамбуле столкнулись 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того и 180-метровый сухогруз BUNUN ACE под флагом Панамы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.