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Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки танкера, шедшего из РФ

Длина судна Nazan составляет 114 метров.

Источник: Аргументы и факты

Движение судов в проливе Босфор временно остановлено из-за поломки танкера Nazan, следующего из Российской Федерации, сообщает Управление береговой охраны Турции.

Движение приостановлено в обоих направлениях.

По данным ведомства, речь идёт о поломке руля. Также в береговой охране уточнили, что длина судна составляет 114 метров. На место направлены буксиры.

«Наши буксиры Kurtarma-7 и Kurtarma-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера Nazan длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — говорится в сообщении управления в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе у берегов района Ускюдар в Стамбуле столкнулись 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того и 180-метровый сухогруз BUNUN ACE под флагом Панамы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.