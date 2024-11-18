Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки танкера, шедшего из РФ

«Наши буксиры Kurtarma-7 и Kurtarma-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера Nazan длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — говорится в сообщении управления в соцсети X*.