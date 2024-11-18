В Астрахани неизвестные напали на бывшего футболиста Евсеева

На бывшего российского футболиста и тренера Вадима Евсеева произошло нападение с ножом в Астрахани, где его команда «Ленинградец» играла матч против местного клуба «Волгарь». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился вечером 17 ноября. Неизвестный напал на Евсеева, когда он находился на территории стадиона. В результате нападения спортсмен был госпитализирован. Комментатор Денис Казанский сообщил, что жизни 48-летнего Евсеева ничего не угрожает, и он находится под наблюдением врачей.
В настоящее время двое подозреваемых в нападении задержаны, с ними работают сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что неизвестный с охотничьим ножом напал на прохожих в Нижнекамске, рядом с детским садом. Инцидент начался с того, что мужчина остановил автомобиль, угрожая водителю ножом, но тот смог отбиться.