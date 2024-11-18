В Астрахани неизвестные напали на бывшего футболиста Евсеева

Инцидент случился вечером 17 ноября. Неизвестный напал на Евсеева, когда он находился на территории стадиона. В результате нападения спортсмен был госпитализирован. Комментатор Денис Казанский сообщил, что жизни 48-летнего Евсеева ничего не угрожает, и он находится под наблюдением врачей.