ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы пресс-службы «Хезболлы»

«Сегодня [ЦАХАЛ] ликвидировала террориста Мохамада Афифа — главного пропагандиста и представителя террористической организации “Хезболла”», — говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Там уточнили, что Израиль нанес точный удар по району Бейрута, основанный на разведданных.
Ранее, 17 ноября, осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Уточняется, что никакого ущерба причинено не было, а самого премьер-министра с семьей на тот момент не было дома.
15 ноября, минздрав Ливана сообщил о 59 погибших в результате израильской атаки. Кроме того, 182 местных жителя были ранены.
До этого, 12 ноября, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что прекращения огня в Ливане не будет. По его словам, израильская армия продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболла», пока цели войны не будут достигнуты.
10 ноября Кац заявил, что «Хезболла» разгромлена, и назвал ликвидацию лидера движения Хасана Насраллы достижением. По его словам, государству остается только продолжать оказывать давление на шиитскую организацию, чтобы получить плоды победы над ней.
Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.