Евсеев подтвердил факт нападения на него в Астрахани

Бывший футболист сборной России и действующий тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев подтвердил информацию о том, что он пострадал в результате нападения с холодным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Астрахани после матча, который его команда провела против местного клуба «Волгарь» в рамках первенства Второй лиги.
«Не всё в порядке. Порезали меня. Врачей еще нет, жду», — уточнил Евсеев.
Ранее стало известно, что двое неизвестных напали на тренера с ножом. Евсеев получил ранение. Злоумышленников удалось задержать, в настоящее время с ними работают сотрудники полиции.
Также сообщалось, что неизвестный с охотничьим ножом напал на прохожих в Нижнекамске, рядом с детским садом. Инцидент начался с того, что мужчина остановил автомобиль, угрожая водителю ножом, но тот смог отбиться.