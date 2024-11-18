Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евсеев подтвердил факт нападения на него в Астрахани

Тренер уточнил, что был ранен.

Источник: Аргументы и факты

Бывший футболист сборной России и действующий тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев подтвердил информацию о том, что он пострадал в результате нападения с холодным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Астрахани после матча, который его команда провела против местного клуба «Волгарь» в рамках первенства Второй лиги.

«Не всё в порядке. Порезали меня. Врачей еще нет, жду», — уточнил Евсеев.

Ранее стало известно, что двое неизвестных напали на тренера с ножом. Евсеев получил ранение. Злоумышленников удалось задержать, в настоящее время с ними работают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что неизвестный с охотничьим ножом напал на прохожих в Нижнекамске, рядом с детским садом. Инцидент начался с того, что мужчина остановил автомобиль, угрожая водителю ножом, но тот смог отбиться.