В Находке заметили амурского тигра

«Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, “кот” местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника», — говорится в сообщении.
На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по пути в район Первостроителей во Врангеле.
Врангель является микрорайоном крупного приморского города Находка.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.