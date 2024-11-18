В Находке заметили амурского тигра

«Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, “кот” местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника», — говорится в сообщении.