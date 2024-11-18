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В Находке заметили амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края, охотнадзор обеспечивает безопасность хищника и местных жителей, сообщает Центр «Амурский тигр».

Источник: © РИА Новости

«Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, “кот” местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника», — говорится в сообщении.

На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по пути в район Первостроителей во Врангеле.

Врангель является микрорайоном крупного приморского города Находка.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

флора и фауна