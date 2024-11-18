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Власти Сумской области заявили об ударе по объекту инфраструктуры

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Военная администрация Сумской области Украины проинформировала, что по критической инфраструктуре города Сумы нанесён удар.

«Ракетный удар (вероятно, баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы», — говорится в сообщении, обнародованном в Telegram.

В результате случившегося в населённом пункте пропал свет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным украинского телеканала ТСН, в Сумах прогремел взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Накануне российские военные нанесли массированный удар по регионам Украины. В частности, взрывы прогремели в Киеве, в Павлограде, Краматорске, Кривом Роге и Запорожье.

Ранее сообщалось, что в украинской столице и Одессе были зафиксированы перебои с электроснабжением.