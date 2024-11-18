На экс-тренера хабаровских армейцев Вадима Евсеева совершили нападение

Шестикратный чемпион России по футболу, главный тренер клуба «Ленинградец» из Ленинградской области Вадим Евсеев стал жертвой нападения с применением холодного оружия. Об этом в своем телеграм-канале (18+) сообщил комментатор Денис Казанский, передает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (16+).
«Только что был звонок, Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия, в данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Дело в Астрахани происходит», — написал Казанский.
Евсееву 48 лет, на протяжении карьеры он выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды. В качестве тренера Евсеев руководил пермским «Амкаром», «Уфой», ярославским «Шинником» и воронежским «Факелом».
20 августа стал главным тренером клуба «СКА-Хабаровск», подписав контракт до конца сезона. 26 марта 2019 досрочно расторг контракт, так как получил предложение возглавить клуб премьер-лиги.
Ранее AmurMedia сообщало, что Вадим Евсеев обратился к руководству ФК «СКА-Хабаровск» с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет принял решение пойти тренеру навстречу, сообщает. При Вадиме Евсееве армейцы провели 23 матча (21 в Первенстве и 2 в Кубке страны), в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью. После ухода Евсеева исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.
С сентября 2024 года Вадим Евсеев возглавляет «Ленинградец», который выступает в дивизионе A Леон — Второй лиги.