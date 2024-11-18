На экс-тренера хабаровских армейцев Вадима Евсеева совершили нападение

Ранее AmurMedia сообщало, что Вадим Евсеев обратился к руководству ФК «СКА-Хабаровск» с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет принял решение пойти тренеру навстречу, сообщает. При Вадиме Евсееве армейцы провели 23 матча (21 в Первенстве и 2 в Кубке страны), в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью. После ухода Евсеева исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.