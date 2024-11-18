В Иркутске на акции почтили память жертв ДТП

В Иркутске прошла акция в День памяти жертв ДТП. На площади Графа Сперанского в третье воскресенье ноября собрались госавтоинспекторы, представители МЧС и бригады медицины катастроф, школьники и активисты. Они напомнили пешеходам и водителям о том, как важно соблюдать безопасность на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
Ученики образовательных учреждений держали в руках белые шары с включенными фонариками в знак памяти погибших в дорожных авариях и развернули баннер-обращение к водителям и пешеходам с надписью «Выбирай, кто за тобой приедет», за которым расположились автомобили аварийных служб города, ритуальных услуг, а для наглядности — транспортное средство после ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пассажир.
Только за 2024 год в областном центре и пригороде произошло почти 900 аварий, где пострадало более 1090 человек. Для 45 сибиряков эти ДТП закончились смертью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе иномарка врезалась лоб в лоб с КамАЗом. Водитель «Хонды» погиб до приезда медиков.