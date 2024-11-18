В Иркутске на акции почтили память жертв ДТП

В Иркутске прошла акция в День памяти жертв ДТП. На площади Графа Сперанского в третье воскресенье ноября собрались госавтоинспекторы, представители МЧС и бригады медицины катастроф, школьники и активисты. Они напомнили пешеходам и водителям о том, как важно соблюдать безопасность на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.