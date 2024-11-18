Французские фермеры провели митинг против соглашения «Меркосур»

«В воскресенье, 17 ноября, колонны направляются к трассе N118. Уже прибыли десятки профсоюзных активистов, одетых в оранжевые жилеты и с флагами Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA)», — проинформировал телеканал.
Уточняется, что тракторы фермеров из FNSEA и других сельскохозяйственных союзов блокируют две из трех полос шоссе, ведущего в Париж.
«Если произойдет длительная блокада, мы без колебаний мобилизуем необходимые силы для обеспечения свободы передвижения», — предупредил министр внутренних дел.
Со своей стороны президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет подписывать в существующем виде договор о свободной торговле.
Ранее, 20 июля, девять человек были ранены и семь задержаны на протестах фермеров на западе Франции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.
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