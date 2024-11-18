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Французские фермеры провели митинг против соглашения «Меркосур»

Фермеры недалеко от Парижа начали акцию протеста, заблокировав тракторами часть шоссе, ведущего к столице Франции, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и с Южноамериканским общим рынком (Меркосур), которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20 в Бразилии. Об этом 17 ноября сообщил телканал France Info.

Источник: AP 2024

«В воскресенье, 17 ноября, колонны направляются к трассе N118. Уже прибыли десятки профсоюзных активистов, одетых в оранжевые жилеты и с флагами Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA)», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что тракторы фермеров из FNSEA и других сельскохозяйственных союзов блокируют две из трех полос шоссе, ведущего в Париж.

«Если произойдет длительная блокада, мы без колебаний мобилизуем необходимые силы для обеспечения свободы передвижения», — предупредил министр внутренних дел.

Со своей стороны президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет подписывать в существующем виде договор о свободной торговле.

Ранее, 20 июля, девять человек были ранены и семь задержаны на протестах фермеров на западе Франции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Саммит «большой двадцатки» (G20) остоится 18—19 ноября в столице Бразилии и будет посвящен «построению справедливого мира и устойчивой планеты». Делегацию России на нем возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

сельское хозяйство