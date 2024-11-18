В Ачинске собака напала на 10-летнего ребенка

Стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту нападения собаки на ребенка.
По данным телеграм-каналов, 16 ноября в Ачинске на 1-й Карьерной улице собака набросилась на 10-летнюю девочку. Животное укусило ребенка за ногу. Отметим, что собака не является бездомной, за ней не уследил хозяин.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
Ранее рассказывали, что жителей Красноярска просят помочь приютам для бездомных животных.