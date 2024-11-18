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В Ачинске собака напала на 10-летнего ребенка

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.

Источник: AP 2024

Стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту нападения собаки на ребенка.

По данным телеграм-каналов, 16 ноября в Ачинске на 1-й Карьерной улице собака набросилась на 10-летнюю девочку. Животное укусило ребенка за ногу. Отметим, что собака не является бездомной, за ней не уследил хозяин.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

Ранее рассказывали, что жителей Красноярска просят помочь приютам для бездомных животных.

несчастный случай