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The Sun: неизвестные угнали пикап и квадроцикл с фермы Виндзорского замка

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы на территории Виндзорского замка — резиденции британских монархов, расположенной к западу от Лондона. Как сообщила газета The Sun, инцидент произошел в середине октября.

Источник: AP 2024

По ее информации, злоумышленники, скрывавшие свои лица с помощью масок, перелезли через почти двухметровый забор, воспользовавшись снижением уровня охраны резиденции короля Карла III из-за нехватки сотрудников полиции. Отмечается, что преступники при угоне транспортных средств протаранили входные ворота, в результате чего их впоследствии пришлось менять. В правоохранительных органах заявили газете, что «на данном этапе не были произведены аресты, расследование продолжается».

Как пишет издание, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида к востоку от Виндзорского замка находились наследник британского престола принц Уильям, его жена Кэтрин и трое детей. При этом Карл III в это время пребывал в Шотландии, а королева Камилла была в оздоровительном центре в Индии в преддверии их совместной официальной поездки в Австралию и на Самоа.