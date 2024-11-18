The Sun: неизвестные угнали пикап и квадроцикл с фермы Виндзорского замка

Как пишет издание, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида к востоку от Виндзорского замка находились наследник британского престола принц Уильям, его жена Кэтрин и трое детей. При этом Карл III в это время пребывал в Шотландии, а королева Камилла была в оздоровительном центре в Индии в преддверии их совместной официальной поездки в Австралию и на Самоа.