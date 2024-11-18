Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — отметил Богомаз.

Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности и выразил благодарность защитникам, которые обеспечивают безопасность и защиту региона.

Ранее российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.