Прокуратура выясняет причины пожара в многоквартирном доме в Приморье

Напомним, в Приморье огнеборцы спасли семью с детьми на пожаре в Приморье. По данным министерства, в двухэтажном доме в Уссурийске вспыхнула квартира. Едкий дым мгновенно заполнил весь этаж. Семья из четырех человек — мужчина, женщина и двое детей — оказались отрезанными от выхода и укрылись на балконе. Сотрудники МЧС, используя трехколенную лестницу, оперативно эвакуировали людей.