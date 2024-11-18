Прокуратура выясняет причины пожара в многоквартирном доме в Приморье

Прокуратура Пограничного района взяла на контроль проверку обстоятельств пожара в многоквартирном доме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Возгорание произошло вечером 17 ноября около 21:00 на четвертом этаже жилого дома. Огонь охватил одну из квартир и четыре балкона. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются. Результаты доследственной проверки находятся под надзором прокуратуры района.
Напомним, в Приморье огнеборцы спасли семью с детьми на пожаре в Приморье. По данным министерства, в двухэтажном доме в Уссурийске вспыхнула квартира. Едкий дым мгновенно заполнил весь этаж. Семья из четырех человек — мужчина, женщина и двое детей — оказались отрезанными от выхода и укрылись на балконе. Сотрудники МЧС, используя трехколенную лестницу, оперативно эвакуировали людей.