Пропали четыре телефона и деньги: продавщица обокрала комиссионный магазин

В Хабаровске продавщица комиссионного магазина похитила товары и деньги. Кражу раскрыли в ходе ревизии. Женщина призналась в преступлении. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С сентября по октябрь 22-летняя продавщица в комиссионном магазине похитила четыре мобильных телефона и 100 тысяч рублей. В ходе ревизии была обнаружена недостача, которая составила около 200 тысяч рублей.
«Сотрудники полиции установили, что к хищению причастна ранее не судимая женщина. Она работала в магазине больше года», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Телефоны женщина продала в другом комиссионном магазине за 75 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.
Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. В ее отношении избрана мера пресечения — подписка о невыезде.