Пропали четыре телефона и деньги: продавщица обокрала комиссионный магазин

«Сотрудники полиции установили, что к хищению причастна ранее не судимая женщина. Она работала в магазине больше года», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Телефоны женщина продала в другом комиссионном магазине за 75 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.