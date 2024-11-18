Обмороки и панические атаки: в баре «Друзья» в Новосибирске произошла давка

Вечером с 16 на 17 ноября на входе в бар и выходе произошла давка. Как сообщает подписчик канала, чтобы забрать куртку из гардероба, нужно было ждать час. Некоторым в этой очереди становилось плохо, «люди падали без сознания», «у многих случались панические атаки».
Людям пришлось обращаться к бригаде скорой медицинской помощи. Администратор начала выпускать людей через черный ход, «потому что через основной было невозможно выйти».
По данным группы бара «Друзья» ВКонтакте, на эти выходные не было запланировано особенных мероприятий.