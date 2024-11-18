Обмороки и панические атаки: в баре «Друзья» в Новосибирске произошла давка

Вечером с 16 на 17 ноября на входе в бар и выходе произошла давка. Как сообщает подписчик канала, чтобы забрать куртку из гардероба, нужно было ждать час. Некоторым в этой очереди становилось плохо, «люди падали без сознания», «у многих случались панические атаки».