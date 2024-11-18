Женщина приютила дома «гадалку» и лишилась золотого кольца в Иланском

Всё началось с того, что мужчина и женщина решили дать ночлег незнакомке и её племяннику, рассказали в краевой полиции. Новая знакомая представилась «целительницей» и сказала, что на хозяйке жилища порча, которую можно снять при помощи кольца. Жительница Иланского, недолго думая, отдала украшение.
«Гадалка» завернула кольцо в бумагу и кинула свёрток под стол в сени, предварительно вынув золото. После этого мошенница сказала супругам, что бумагу пять дней нельзя трогать, иначе «проклятие» вернётся. Пара прислушалась к указаниям.
Когда срок вышел, они обнаружили пропажу и позвонили в полицию. «Сотрудниками иланской полиции личность женщины была установлена: ею оказалась ранее судимая жительница Ачинска, прибывшая в Иланский, чтобы навестить свою родственницу, которая по известному ей адресу не проживала», — рассказали в ГУ МВД России по краю.
Лжегадалка признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.