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Женщина приютила дома «гадалку» и лишилась золотого кольца в Иланском

Все началось с того, что мужчина и женщина решили дать ночлег незнакомке и ее племяннику, рассказали в краевой полиции. Новая знакомая представилась «целительницей» и сказала, что на хозяйке жилища порча, которую можно снять при помощи кольца. Жительница Иланского, недолго думая, отдала украшение, а «гадалка» завернула его в бумагу и кинула сверток под стол в сени, предварительно вынув золото.

Источник: Соцсети

Всё началось с того, что мужчина и женщина решили дать ночлег незнакомке и её племяннику, рассказали в краевой полиции. Новая знакомая представилась «целительницей» и сказала, что на хозяйке жилища порча, которую можно снять при помощи кольца. Жительница Иланского, недолго думая, отдала украшение.

«Гадалка» завернула кольцо в бумагу и кинула свёрток под стол в сени, предварительно вынув золото. После этого мошенница сказала супругам, что бумагу пять дней нельзя трогать, иначе «проклятие» вернётся. Пара прислушалась к указаниям.

Когда срок вышел, они обнаружили пропажу и позвонили в полицию. «Сотрудниками иланской полиции личность женщины была установлена: ею оказалась ранее судимая жительница Ачинска, прибывшая в Иланский, чтобы навестить свою родственницу, которая по известному ей адресу не проживала», — рассказали в ГУ МВД России по краю.

Лжегадалка признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.