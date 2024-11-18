Женщина приютила дома «гадалку» и лишилась золотого кольца в Иланском

Все началось с того, что мужчина и женщина решили дать ночлег незнакомке и ее племяннику, рассказали в краевой полиции. Новая знакомая представилась «целительницей» и сказала, что на хозяйке жилища порча, которую можно снять при помощи кольца. Жительница Иланского, недолго думая, отдала украшение, а «гадалка» завернула его в бумагу и кинула сверток под стол в сени, предварительно вынув золото.