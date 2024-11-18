20 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и пригороде

За минувшую неделю на территории Иркутска и района 20 человек получили травмы в ДТП. Всего за семь дней произошло 19 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, один человек погиб.
— Всего за минувшую неделю произошло: 216 автоаварий, 400 транспортных средства повреждено, — поделились в ведомстве.
Инспекторы зарегистрировали восемь наездов на пешеходов. Девять раз водители врезались друг друга, два раза наезжали на препятствия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошла акция памяти жертв ДТП. На площади Графа Сперанского поставили машины спецслужб и авто после аварии.