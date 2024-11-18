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20 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и пригороде

Всего за этот период произошло 19 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю на территории Иркутска и района 20 человек получили травмы в ДТП. Всего за семь дней произошло 19 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, один человек погиб.

— Всего за минувшую неделю произошло: 216 автоаварий, 400 транспортных средства повреждено, — поделились в ведомстве.

Инспекторы зарегистрировали восемь наездов на пешеходов. Девять раз водители врезались друг друга, два раза наезжали на препятствия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошла акция памяти жертв ДТП. На площади Графа Сперанского поставили машины спецслужб и авто после аварии.