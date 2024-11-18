На Колыме из-за снега закрыли дорогу между удаленными селами

«Убедительная просьба к водителям, воздержатся от поездки по вышеуказанному участку автомобильной дороги, соблюдать требования дорожных знаков, быть бдительными и предельно осторожными во время движения, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию», — заявляет ведомство.
Ограничения по движению продлятся с 09:30 18 ноября до 13:00 19 ноября.
Ранее, 25 октября, мощный снегопад парализовал движение транспорта в Магадане. Пожарные и спасатели оказывали помощь застрявшим водителям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в школах Магадана ввели свободное посещение. Сотрудники МЧС призвали не оставлять детей без присмотра, а также ограничить их пребывание на улице.