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На Колыме из-за снега закрыли дорогу между удаленными селами

По причине ухудшения погодных условий на участке автомобильной дороги «Магадан — Балаганное — Талон» установлено временное ограничение проезда. Об этом 18 сентября сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Источник: Агентство «Москва»

«Убедительная просьба к водителям, воздержатся от поездки по вышеуказанному участку автомобильной дороги, соблюдать требования дорожных знаков, быть бдительными и предельно осторожными во время движения, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию», — заявляет ведомство.

Ограничения по движению продлятся с 09:30 18 ноября до 13:00 19 ноября.

Ранее, 25 октября, мощный снегопад парализовал движение транспорта в Магадане. Пожарные и спасатели оказывали помощь застрявшим водителям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в школах Магадана ввели свободное посещение. Сотрудники МЧС призвали не оставлять детей без присмотра, а также ограничить их пребывание на улице.