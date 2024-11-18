На Колыме из-за снега закрыли дорогу между удаленными селами

Ранее, 25 октября, мощный снегопад парализовал движение транспорта в Магадане. Пожарные и спасатели оказывали помощь застрявшим водителям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в школах Магадана ввели свободное посещение. Сотрудники МЧС призвали не оставлять детей без присмотра, а также ограничить их пребывание на улице.