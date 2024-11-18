ГАИ Екатеринбурга призвала почтить память погибших в ДТП

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГАИ города.
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 26 октября 2005 года. Его цель — не только почтить память погибших и выразить соболезнования их семьям, но и напомнить о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и важности работы аварийно-спасательных служб.
По данным ГАИ города, за 10 месяцев текущего года на территории Екатеринбурга зарегистрировано 127 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы различной степени тяжести получили 136 детей. Один ребёнок погиб.
В эти дни в городе проводится целый ряд мероприятий, призванных привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. В частности, юные инспекторы движения, занимающиеся в клубе по месту жительства «Орфей», выпустили ролик — обращение к пешеходам «Соблюдайте правила дорожного движения! Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!».
Также подростки напомнили азы правил дорожного движения младших воспитанникам клуба и вручили каждому из них и памятку по соблюдению ПДД световозвращающую подвеску.
Как ранее сообщалось, в Чкаловском районе Екатеринбурга мусоровоз переехал 38-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в жилом комплексе Das Haus. По данным ГАИ, водитель мусоровоза Isuzu совершил наезд, двигаясь задним ходом. За рулем находился 43-летний мужчина. Он был трезв.