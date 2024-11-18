ГАИ Екатеринбурга призвала почтить память погибших в ДТП

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 26 октября 2005 года. Его цель — не только почтить память погибших и выразить соболезнования их семьям, но и напомнить о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и важности работы аварийно-спасательных служб.