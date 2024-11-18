Семь районов Карелии остались без света из-за прошедшего шторма

Минстрой Карелии сообщил, что для ликвидации последствий штора мобилизованы все силы и средства. Специалисты расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев, они продолжат круглосуточную работу для устранения последствий стихии. При этом все социально значимые объекты получают электричество в полном объеме.