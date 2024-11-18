Трентон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь районов Карелии остались без света из-за прошедшего шторма

Из-за шквалистого ветра и снега с дождем в Карелии остались без электричества населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах. Над ликвидацией последствий работает 28 бригад энергетиков, сообщило правительство региона.

Источник: AP 2024

Минстрой Карелии сообщил, что для ликвидации последствий штора мобилизованы все силы и средства. Специалисты расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев, они продолжат круглосуточную работу для устранения последствий стихии. При этом все социально значимые объекты получают электричество в полном объеме.

Главное управление МЧС России по региону сообщило 16 ноября, что в Карелии ожидалось 17 ноября усиление ветра с порывами 15−18 м/с. По информации ведомства, под действие стихии могли попасть два городских округа, четыре муниципальных округа и 14 муниципальных районов.

энергетика