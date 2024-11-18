Амурский тигр ушел в лес из Находки

Ранее в понедельник Центр «Амурский тигр» сообщил, что хищник был замечен в микрорайоне Находки, охотнадзор обеспечивает безопасность тигра и местных жителей. На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по дороге в район Первостроителей во Врангеле.