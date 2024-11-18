В Абхазии попытались захватить гостелерадиокомпанию

В Сухуме группа лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). Об этом сообщает РИА Новости.
Предположительно, оппозиционные силы прибыли к территории телеканала с намерением установить контроль над вещанием. Охранники АГТРК были вынуждены открыть предупредительные огневые выстрелы, чтобы отогнать нападающих. Эти меры позволили стабилизировать обстановку и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Позднее пресс-служба президента сообщила, что группа неизвестных на 15 автомобилях открыла стрельбу в воздух рядом со студией телевидения, когда внутри находились сотрудники, что создало напряженную ситуацию.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что политический кризис в стране остается управляемым и может быть разрешен благодаря правовым механизмам, предложенным руководством государства.