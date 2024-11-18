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Собянин: силы ПВО сбили второй беспилотник, летевший на Москву

Дрон ВСУ ликвидирован в Павлово-Посадском городском округе.

Российские военные отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, который летел на Москву, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что второй дрон ликвидирован в Павлово-Посадском городском округе. По предварительным сведениям, разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.

О первом сбитом украинском беспилонике мэр Москвы проинформировал в 03:54 мск.

Он заявил, что дрон ВСУ, летевший на российскую столицу, был уничтожен в Раменском городском округе. На месте падения обломков разрушений нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 10 ноября средства противовоздушной обороны РФ сбили 32 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. В частности, по словам Собянина, они были сбиты в Домодедово, Раменском и Коломне.