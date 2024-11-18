Восемь человек погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за неделю в авариях погибло восемь человек. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 45 взрослых и шесть несовершеннолетних пострадали в 44 ДТП. В автопроисшествиях повредили 62 машины.
— В четырех случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, два водителя оставили место ДТП, — поделились полицейские.
Аварии происходили семь раз из-за неправильно выбранной скорости для движения, в пяти случаях нарушали порядок проезда. Также водители выезжали «на встречку», неправильно выбирали дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 человек получили травмы в авариях на территории Иркутска и пригорода за неделю.