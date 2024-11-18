Пенсионерка погибла на пожаре в Усолье-Сибирском из-за непотушенной сигареты

В Иркутской области 82-летняя женщина погибла на пожаре. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки на проспекте Космонавтов. Чтобы его потушить, потребовались силы семи специалистов.
— Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стала неосторожность при курении, — поделились в ведомстве.
Пламя потушили на двух квадратах. К месту пожара выезжали три единицы техники. В МЧС отметили, что пожарный извещатель мог бы предотвратить трагедию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь человек погибли в ДТП на территории Иркутской области за неделю.