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Пенсионерка погибла на пожаре в Усолье-Сибирском из-за непотушенной сигареты

Огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 82-летняя женщина погибла на пожаре. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки на проспекте Космонавтов. Чтобы его потушить, потребовались силы семи специалистов.

— Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стала неосторожность при курении, — поделились в ведомстве.

Пламя потушили на двух квадратах. К месту пожара выезжали три единицы техники. В МЧС отметили, что пожарный извещатель мог бы предотвратить трагедию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь человек погибли в ДТП на территории Иркутской области за неделю.