Пенсионерка погибла на пожаре в Усолье-Сибирском из-за непотушенной сигареты

В Иркутской области 82-летняя женщина погибла на пожаре. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки на проспекте Космонавтов. Чтобы его потушить, потребовались силы семи специалистов.