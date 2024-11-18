В Ольхонском районе от пули товарища погиб охотник

В Следственном комитете подчеркнули, что у охотников имелись все необходимые документы на оружие и лицензия на охоту. Предварительно сообщается, что подозреваемый — один из сотрудников Управления МВД России по городу Иркутску. По неподтвержденным официально данным сразу нескольких Telegram-каналов, роковой выстрел совершил начальник уголовного розыска.