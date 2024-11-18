В Ольхонском районе от пули товарища погиб охотник

Как рассказали в Следственном комитете по Иркутской области, трагедия произошла 16 ноября:
«По версии следствия, во время загонной охоты один из охотников произвел выстрел по недостаточно наблюдаемой цели, полагая, что стреляет в зверя, но попал в участника охоты. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался».
В Следственном комитете подчеркнули, что у охотников имелись все необходимые документы на оружие и лицензия на охоту. Предварительно сообщается, что подозреваемый — один из сотрудников Управления МВД России по городу Иркутску. По неподтвержденным официально данным сразу нескольких Telegram-каналов, роковой выстрел совершил начальник уголовного розыска.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
К слову, напомним, в августе текущего года в Братске к ограничению свободы приговорили мужчину, застрелившего во время охоты друга, перепутав его с волком.