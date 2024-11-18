Бастрыкину доложат о расследовании гибели рабочего в Башкирии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели 59-летнего рабочего на производстве в Стерлитамаке. Сотрудник компании «АвтоСтройКомплект» скончался во время пожара на территории бетонно-растворного узла. Трагедия произошла в январе этого года.
Сын погибшего мужчины оказался недоволен ходом расследование и пожаловался в СКР.
«До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В СУ СК России по РБ по поступившему обращению возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя республиканского следкома Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в СКР.