Бастрыкину доложат о расследовании гибели рабочего в Башкирии

«До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В СУ СК России по РБ по поступившему обращению возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя республиканского следкома Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в СКР.