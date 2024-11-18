Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о расследовании гибели рабочего в Башкирии

Следствием оказался недоволен его сын.

Источник: Следственный комитет России

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели 59-летнего рабочего на производстве в Стерлитамаке. Сотрудник компании «АвтоСтройКомплект» скончался во время пожара на территории бетонно-растворного узла. Трагедия произошла в январе этого года.

Сын погибшего мужчины оказался недоволен ходом расследование и пожаловался в СКР.

«До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В СУ СК России по РБ по поступившему обращению возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя республиканского следкома Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в СКР.

СК