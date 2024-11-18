Суд обязал Тилля Линдеманна выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Как следует из судебных документов, с этим делом был связан еще один процесс — между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдеманна Анаром Рейбандом. Ларин рассчитывал заключить с ним договор на оказание рекламных услуг на территории Тверской области. До заключения договора в целях подтверждения серьезности намерений Ларин перевел на счет продюсера 10 млн рублей. Однако договор заключен не был, а деньги продюсер не вернул. Ларин посчитал, что это неосновательное обогащение, и обратился в суд. Конаковский городской суд Тверской области встал на его сторону и постановил взыскать с Рейбанда 10 млн рублей. Тверской областной суд оставил это решение без изменения.