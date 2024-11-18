Уголовное дело завели после падения ребёнка в яму с кипятком в Челябинске

По информации следствия, вечером 17 ноября мальчик, находясь во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту, упал в яму с кипящей водой. Провал образовался в результате работ по устранению аварии на теплотрассе. В результате инцидента ребёнок получил ожоги, его доставили в больницу. Ранее сообщалось, что состояние школьника стабильно, ему оказывают всю необходимую помощь.