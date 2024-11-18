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Уголовное дело завели после падения ребёнка в яму с кипятком в Челябинске

Мальчик находится в больнице.

Источник: Прокуратура Челябинской области

После падения 11-летнего мальчика в яму с кипятком в Челябинске заведено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СКР по региону.

«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — говорится в сообщении.

По информации следствия, вечером 17 ноября мальчик, находясь во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту, упал в яму с кипящей водой. Провал образовался в результате работ по устранению аварии на теплотрассе. В результате инцидента ребёнок получил ожоги, его доставили в больницу. Ранее сообщалось, что состояние школьника стабильно, ему оказывают всю необходимую помощь.