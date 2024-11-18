Лжеполицейских задержали в трех крупных городах Казахстана

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая «покровительство», получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге. В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тыс. тенге. В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тыс. тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации.