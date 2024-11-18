«Пьяный мужчина пырнул подростка ножом и не понял, что насмерть»: в Красноярском крае брат убил брата во время обычной ссоры

Вечером 16 ноября в деревне Северо-Александровка (это в Канском районе Красноярского края) на окровавленном снегу нашли тело шестнадцатилетнего подростка. Юноша лишился жизни неподалеку от своего дома. Кто мог с ним так жестоко расправиться? Чужие в маленьком населенном пункте бывают редко, и они у всех на виду.
Приехавшие полицейские после осмотра места происшествия нашли в доме орудие убийства и задержали по подозрению в его совершении… 31-летнего родного брата погибшего. Сильно запущенная обстановка в жилище на фото, давно небеленые стены, толстый слой грязи и золы на полу и немытая посуда вызывает вопрос: не являются ли «возлияния» традицией в этой многодетной семье? По данным следователей, глава семейства не выпивает, у матери есть эта вредная привычка, а старший сын попался в неадекватном состоянии. О погибшем известно, что он стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Задержанный мужчина, как и школьник, жил под одной крышей со своими родителями. В момент убийства был сильно пьян. Судя по тому, что он не оказал помощь родственнику, не вызвал «скорую» и не бросился за ним на улицу, он не совсем понял, что произошло. За подростком выбежала его сестра. Но пока она догнала его и оценила ситуацию, пока побежала звать на помощь мать-фельдшера, которой как раз не было дома… Раненый уже умер.
По версии следствия, старший брат «накачался» алкоголем и повздорил с младшим, на свою беду оказавшимся рядом и попавшим «под руку». Вспыльчивый подросток и перепивший мужчина начали оскорблять друг друга. Второй вдруг схватился за нож и с силой ударил школьника лезвием в правое плечо. Тот успел выбежать на улицу, одеться у него не было времени. Вскоре парень потерял силы, упал и больше не поднялся.
Судмедэксперты выясняют, что привело к его смерти: несовместимая с жизнью рана, большая кровопотеря или переохлаждение. Но это уже детали этого дикого случая. Человека-то не вернешь!
Было заведено уголовное дело. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному сельчанину — заключении его под стражу. Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет за решеткой в случае признания его виновным.