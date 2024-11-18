«Пьяный мужчина пырнул подростка ножом и не понял, что насмерть»: в Красноярском крае брат убил брата во время обычной ссоры

Задержанный мужчина, как и школьник, жил под одной крышей со своими родителями. В момент убийства был сильно пьян. Судя по тому, что он не оказал помощь родственнику, не вызвал «скорую» и не бросился за ним на улицу, он не совсем понял, что произошло. За подростком выбежала его сестра. Но пока она догнала его и оценила ситуацию, пока побежала звать на помощь мать-фельдшера, которой как раз не было дома… Раненый уже умер.