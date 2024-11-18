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Стали известны личности пострадавших в смертельной аварии на трассе в Башкирии

Появились подробности жуткого ДТП на трассе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Авария двух иномарок на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск унесла жизнь 40-летнего отца подростка, на глазах которого он погиб. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии.

В ведомстве также раскрыли личности других пострадавших в ДТП. Ими оказалась многодетная семья: глава семейства, выехавший на встречку за рулем Toyota RAV4, 29-летняя женщина и их сыновья семи и девяти лет, а также полугодовалая девочка. В МЧС сообщили, что младший сын и мать госпитализированы в Белорецкую больницу.

На амбулаторное лечение отправили выжившего 13-летнего подростка и девятилетнего школьника, младенец в аварии не пострадал.

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