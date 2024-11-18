Стали известны личности пострадавших в смертельной аварии на трассе в Башкирии

В ведомстве также раскрыли личности других пострадавших в ДТП. Ими оказалась многодетная семья: глава семейства, выехавший на встречку за рулем Toyota RAV4, 29-летняя женщина и их сыновья семи и девяти лет, а также полугодовалая девочка. В МЧС сообщили, что младший сын и мать госпитализированы в Белорецкую больницу.