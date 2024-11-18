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Пилота частного самолета оштрафовали за падение под Красноярском

Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае пилот частного самолета был привлечен к административной ответственности за жесткую посадку, которая произошла 30 августа рядом с аэродромом Кузнецово. По информации транспортной прокуратуры, воздушное судно модели «Аэропракт А-22» потерпело аварию во время частного полета, в результате чего самолет получил повреждения. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Предварительное расследование установило, что причиной инцидента стал отказ двигателя, вызванный ошибочными действиями пилота. В результате самолет не смог достичь взлетно-посадочной полосы и приземлился на земельный участок в частном секторе.

Транспортная прокуратура сообщила, что пилот был оштрафован.

Ранее рассказывали, что в Красноярске самолет выкатился за трассу.

Прокуратура