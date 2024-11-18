Пилота частного самолета оштрафовали за падение под Красноярском

В Красноярском крае пилот частного самолета был привлечен к административной ответственности за жесткую посадку, которая произошла 30 августа рядом с аэродромом Кузнецово. По информации транспортной прокуратуры, воздушное судно модели «Аэропракт А-22» потерпело аварию во время частного полета, в результате чего самолет получил повреждения. К счастью, жертв и пострадавших не было.