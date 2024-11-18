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В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США, говорится в заявлении на сайте местной полиции.

Источник: AP 2024

«Полиция Нового Орлеана расследует два инцидента, произошедшие днем, — стрельбу и убийство… в результате чего в общей сложности 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых были признаны мертвыми», — говорится в пресс-релизе полиции.

Как отметили правоохранители, первый инцидент произошел около 15.38 по местному времени (23.38 мск), в результате стрельбы девять человек были ранены.

Спустя 45 минут полиция выехала на второй вызов: в результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших погиб на месте, а второй скончался по пути в больницу.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.