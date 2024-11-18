В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека

«Полиция Нового Орлеана расследует два инцидента, произошедшие днем, — стрельбу и убийство… в результате чего в общей сложности 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых были признаны мертвыми», — говорится в пресс-релизе полиции.
Как отметили правоохранители, первый инцидент произошел около 15.38 по местному времени (23.38 мск), в результате стрельбы девять человек были ранены.
Спустя 45 минут полиция выехала на второй вызов: в результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших погиб на месте, а второй скончался по пути в больницу.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.