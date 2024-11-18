В Красноярске мужчина пытался спуститься по водосточной трубе и сорвался

17 ноября около 16 часов житель Красноярска после употребления спиртного решил выйти на улицу из своей квартиры в многоэтажке на Ботанической по водосточной трубе. 54-летний мужчина не рассчитал свои силы и сорвался с высоты на глазах прохожих.
Они вызвали «скорую» и сообщили о произошедшем в полицию. Пострадавшего с многочисленными травмами успели вовремя доставить в больницу. За его жизнь и здоровье борются врачи.
— Участковые уполномоченные полиции предварительно установили, что пострадавший проживает в этом же доме, он находился дома один, употреблял спиртные напитки. Проверка продолжается, — поделились подробностями этого случая в МВД по Красноярскому краю.