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Авто врезалось в остановку в результате ДТП в Алматы (фото)

Авария произошла на улице Саина в Алматы минувшей ночью — в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Источник: Zakon.kz

Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, 18 ноября, в 01:45 в Ауэзовском районе Алматы.

«Водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Саина в северном направлении, севернее проспекта Абая, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки Hyundai», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ДП после удара Lada выехала на восточную обочину дорогу и допустила наезд на остановочный комплекс.

Вследствие ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.

В других обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, добавили в полиции.