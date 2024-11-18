Авто врезалось в остановку в результате ДТП в Алматы (фото)

Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, 18 ноября, в 01:45 в Ауэзовском районе Алматы.
«Водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Саина в северном направлении, севернее проспекта Абая, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки Hyundai», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в ДП после удара Lada выехала на восточную обочину дорогу и допустила наезд на остановочный комплекс.
Вследствие ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.
В других обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, добавили в полиции.