В Пермском крае во время пожара в квартире погибла женщина

«Сообщение о пожаре поступило в 16:20. На место направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Горело помещение в четырехквартирном доме. Огнеборцы обнаружили тело женщины из маломобильной группы населения», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.