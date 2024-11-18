В Пермском крае во время пожара в квартире погибла женщина

Женщина погибла во время пожара в квартире жилого дома в Пермском крае, сообщили в МЧС.
Трагедия произошла на улице Комсомольской в Оханске 17 ноября.
«Сообщение о пожаре поступило в 16:20. На место направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Горело помещение в четырехквартирном доме. Огнеборцы обнаружили тело женщины из маломобильной группы населения», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Пожар потушили в 16:44. Его площадь составила два квадратных метра.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что МЧС по Пермскому краю предупредило жителей региона о ледяном дожде, который ожидается 18 ноября в некоторых округах Прикамья. Также прогнозируют гололед и снежные накаты на дорогах. Вероятны обрывы проводов, аварии на системах ЖКХ, заторы, увеличение количества ДТП, сход снега с крыш.