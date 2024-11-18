В парке Уфы в скворечнике застряла белка и погибла

В Уфе нашли мертвую белочку в скворечнике. Животное застряло в домике и не смогло выбраться, медленно задыхаясь. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
По словам руководителя центра, к ним обратились жители Уфы, которые сообщили о несчастной белочке, попавшую в ловушку. На место оперативно выехали волонтеры, сняли скворечник и вытащили животное, но было уже поздно: белка не дышала.
Судя по всему, белка была там несколько дней, борясь за жизнь и пытаясь задними лапками расширить леток скворечника. Тело животного забрали волонтеры на кремацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.