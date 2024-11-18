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В парке Уфы в скворечнике застряла белка и погибла

В Уфе нашли мертвой застрявшую в скворечнике белку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли мертвую белочку в скворечнике. Животное застряло в домике и не смогло выбраться, медленно задыхаясь. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

По словам руководителя центра, к ним обратились жители Уфы, которые сообщили о несчастной белочке, попавшую в ловушку. На место оперативно выехали волонтеры, сняли скворечник и вытащили животное, но было уже поздно: белка не дышала.

Судя по всему, белка была там несколько дней, борясь за жизнь и пытаясь задними лапками расширить леток скворечника. Тело животного забрали волонтеры на кремацию.

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