Более 20 наркопритонов накрыла полиция Приморья с начала года

Просуществовало заведение недолго — с августа 2024 года. Хозяин квартиры, неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения, систематически позволял своим знакомым наркоманам употреблять у него дома запрещённые вещества.
Хозяин притона задержан. В квартире проведены обыски, полицейскими были найдены «множество атрибутов, подтверждающих употребление в квартире наркотиков».
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация притона для употребления запрещённых веществ). Владельцу квартиры грозит до четырёх лет лишения свободы.
Всего с начала года в Приморье была пресечена деятельность 23 наркопритонов. Например, в Лесозаводске правоохранители обнаружили, что три маргинала употребляют наркотики в частном доме. На них составили соответствующие протоколы, уголовное дело также расследуется.
В отношении самих наркоманов с начала года составлено 1640 административных протоколов за употребление различных изменяющих сознание веществ. Самым громким случаем был инцидент в Находке с женщиной, которая вместе с дочерью-младенцем приехала на такси в лес за «закладкой» и употребила вещество на месте. Таксист ждал обещавшую вернуться пассажирку некоторое время, малышку она оставила в машине. Не дождавшись женщины, водитель уехал в полицию заявить о брошенном ребёнке. В отношении наркоманки возбудили ещё и уголовное дело об оставлении в опасности, над девочкой оформляют опеку близкие родственники.