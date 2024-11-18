Более 20 наркопритонов накрыла полиция Приморья с начала года

В отношении самих наркоманов с начала года составлено 1640 административных протоколов за употребление различных изменяющих сознание веществ. Самым громким случаем был инцидент в Находке с женщиной, которая вместе с дочерью-младенцем приехала на такси в лес за «закладкой» и употребила вещество на месте. Таксист ждал обещавшую вернуться пассажирку некоторое время, малышку она оставила в машине. Не дождавшись женщины, водитель уехал в полицию заявить о брошенном ребёнке. В отношении наркоманки возбудили ещё и уголовное дело об оставлении в опасности, над девочкой оформляют опеку близкие родственники.