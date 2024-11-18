В Башкирии продают машины от 264 тысяч рублей

В Башкирии с молотка пустят машины должников. Автомобили выставили на аукцион, где их может приобрести любой желающий.
Как рассказали в ГУ ФССП по РБ, самый дешевый лот оценен в 264 тысячи рублей. Это Chery A19 2014 года выпуска. Самым дорогим распродаваемым автомобилем является Kia Optima 2018 года выпуска. Стоимость машины начинается с 1,8 млн рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря через электронную площадку «СберА». Сам аукцион состоится 16 декабря.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.